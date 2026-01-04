Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Aralık Enflasyon oranı beklentisi nasıl?

        Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Aralık Enflasyon oranı beklentisi nasıl?

        Aralık ayı enflasyon oranı açıklanma tarihi belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacağı kesin zam oranı, Toplu Sözleşme zammı ile kesinleşen enflasyon farkının toplamı olacak. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık verilerin ardından, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık Enflasyon oranı beklentisi nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 15:17 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aralık 2025 enflasyon oranı için geri sayım başladı. 2025 yılının son Enflasyon Raporuna göre; TCMB 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını öngörürken; 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyor. İşte, Aralık enflasyon oranı tarihi

        2

        2025 ARALIK ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Aralık enflasyon oranları 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.

        3

        TCMB 2025 ARALIK PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNİ YAYIMLADI

        2025 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

        Yıllık Enflasyon Beklentileri

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,49 iken, bu anket döneminde yüzde 23,35 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,45 olarak gerçekleşmiştir.

        TCMB 2025-2026 ENFLASYON TAHMİNİ

        2025 yılının son Enflasyon Raporuna göre; TCMB 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını öngörürken; 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü