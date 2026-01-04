Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Aralık Enflasyon oranı beklentisi nasıl?
Aralık ayı enflasyon oranı açıklanma tarihi belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacağı kesin zam oranı, Toplu Sözleşme zammı ile kesinleşen enflasyon farkının toplamı olacak. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık verilerin ardından, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık Enflasyon oranı beklentisi nasıl?
Aralık 2025 enflasyon oranı için geri sayım başladı. 2025 yılının son Enflasyon Raporuna göre; TCMB 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını öngörürken; 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyor. İşte, Aralık enflasyon oranı tarihi
2025 ARALIK ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık enflasyon oranları 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.
TCMB 2025 ARALIK PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNİ YAYIMLADI
2025 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.
Yıllık Enflasyon Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,49 iken, bu anket döneminde yüzde 23,35 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,45 olarak gerçekleşmiştir.
TCMB 2025-2026 ENFLASYON TAHMİNİ
2025 yılının son Enflasyon Raporuna göre; TCMB 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını öngörürken; 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyor.