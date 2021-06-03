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Enflasyon oranları açıklandı! TÜİK: Güncel Mayıs ayı enflasyon verileri

Mayıs ayı enflasyon sonuçları açıklandı! Piyasaların gözü TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ve TEFE oranlarına çevrilmiş durumda. Veriler TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Mayıs ayı enflasyon verileri...

Enflasyon oranları açıklandı! TÜİK: Güncel Mayıs ayı enflasyon verileri

Enflasyon sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Ekonomi gündemini takip edenler sabahın ilk saatleriyle birlikte bu sorunun cevabını merak edip araştırmaya başlamıştı. Saat 10.00'da veriler açıklandı. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne oldu? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,13 artış gerçekleşti.

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