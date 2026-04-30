Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

        Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte emekli ve memur zammında 4 aylık enflasyon farkı

        Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon verileri, milyonlarca emekli ve memur için kritik önem taşıyor. 2026 Temmuz maaş zammını şekillendirecek 4 aylık enflasyon farkının büyük ölçüde netleşmesi beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar gözünü bu verilere çevirmiş durumda. Peki, "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 Nisan enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye İstatistik Kurumu’in açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verileri için beklenti artarken, gözler gelecek son dakika duyurularına çevrildi. Açıklanacak rakamlarla birlikte yılın ilk dört ayına ilişkin enflasyon farkı netleşecek ve Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için önemli bir veri ortaya çıkacak. Memur ve emekli zammı ise Mayıs ve Haziran ayı verilerinin ardından kesinlik kazanacak. “Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar

        2

        ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Nisan ayı enflasyonu 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

        3

        TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para politikası kararlarımızı enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla almaya devam ediyoruz. Son dönem jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız" ifadelerini kullandı.

        4

        MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

        TÜİK mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre martta enflasyon yıllık yüzde 30.87, aylık olarak ise yüzde 1.94 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.82 olarak hesaplandı.

        Mart verisiyle beraber TÜFE'deki 3 aylık artış yüzde 10.04'e ulaştı.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
