Türkiye İstatistik Kurumu’in açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verileri için beklenti artarken, gözler gelecek son dakika duyurularına çevrildi. Açıklanacak rakamlarla birlikte yılın ilk dört ayına ilişkin enflasyon farkı netleşecek ve Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için önemli bir veri ortaya çıkacak. Memur ve emekli zammı ise Mayıs ve Haziran ayı verilerinin ardından kesinlik kazanacak. “Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar