Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte emekli ve memur zammında 4 aylık enflasyon farkı
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon verileri, milyonlarca emekli ve memur için kritik önem taşıyor. 2026 Temmuz maaş zammını şekillendirecek 4 aylık enflasyon farkının büyük ölçüde netleşmesi beklenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar gözünü bu verilere çevirmiş durumda. Peki, "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 Nisan enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...
Türkiye İstatistik Kurumu’in açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verileri için beklenti artarken, gözler gelecek son dakika duyurularına çevrildi. Açıklanacak rakamlarla birlikte yılın ilk dört ayına ilişkin enflasyon farkı netleşecek ve Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için önemli bir veri ortaya çıkacak. Memur ve emekli zammı ise Mayıs ve Haziran ayı verilerinin ardından kesinlik kazanacak. “Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar
ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Nisan ayı enflasyonu 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para politikası kararlarımızı enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla almaya devam ediyoruz. Son dönem jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız" ifadelerini kullandı.
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
TÜİK mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre martta enflasyon yıllık yüzde 30.87, aylık olarak ise yüzde 1.94 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.82 olarak hesaplandı.
Mart verisiyle beraber TÜFE'deki 3 aylık artış yüzde 10.04'e ulaştı.