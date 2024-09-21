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        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklenti anketi yayımlandı Eylül 2024!

        Enflasyon beklenti anketi yayımlandı! Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Emekli ve memur zammının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamlarında 2 aylık enflasyon farkı belli oldu. Peki, Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:13
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        Türkiye İstatistik Kurumu ile Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ile Eylül ayı enflasyon oranı beklentisini paylaşmasının ardından, gözler enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...

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        TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

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        EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

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        Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

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        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşmiştir.

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        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'ninortalama olarak yüzde 34,22 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 42,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 13,26 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,67’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 51,67’sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 15,00’ının beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,06 olasılıkla yüzde 13,00 – 16,99 aralığında, yüzde 56,91 olasılıkla yüzde 17,00 – 20,99 aralığında,yüzde 9,38 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,52‘sinin beklentilerinin yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 59,26'sının beklentilerinin yüzde 17,00 – 20,99 aralığında, yüzde 12,96'sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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