Enflasyona kooperatif çelmesi gelecek. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, çiftçiye alım garantisi ile ürettirecekleri ürünleri daha sonra çeşitli marketler ve sektörler ile yapacakları anlaşmalar ile tüketiciye ucuza ulaştıracaklarını kaydetti. İlk denemeyi makarna sanayicileri ile yaptıklarını dile getiren Poyraz, sırada bakliyat ve sebze meyvenin bulunduğunu söyledi. Poyraz, "Çiftçilere girdilerin temini noktasında da yardım ediyoruz. Ürünün pazara taşınması konusunda da yardımcı olacağız. Çiftçinin ürününün tüketiciye sağlıklı ulaşımını sağlamayı hedefliyoruz. Bundan sonda Tarım Kredi ürünleri raflarda görülecek. Bunun için bazı sanayicilerle de görüşüyoruz. Makarna sanayicileri ile anlaşma yaptık. Çiftçilere alım garantili üretim yaptırıp sonrasında ürünü makarna sanayicilerine ulaştırıyoruz. Sırada bakliyat ve yaş sebze meyve var" diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN ORTAKLIK PAYI BEREKET SİGORTA'DAN

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Poyraz ayrıca Bereket Sigorta ürünlerini tercih eden çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklık paylarının yine Bereket Sigorta tarafından karşılanacağı müjdesini de verdi. Verilen bilgiye göre Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta arasında yapılacak işbirliği sayesinde, belirlenmiş sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları Bereket Sigorta tarafından karşılanacak. Böylece ortaklığa giriş sermayesini ödemeyerek sermaye yükümlülüğünden kurtulan çiftçiler başta sigorta ürünleri olmak üzere tüm faaliyet dallarında ortaklara özel indirimlerden faydalanabilecek. Ayrıca, Tarım Kredi Ortak Kart ile çiftçiler belirli ürün ve hizmetlerde avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.

BİN LİRALIK LİMİT VAR

Anlaşma kapsamında, Bereket Sigorta’nın 5 farklı sigorta paketinden herhangi birini tercih eden üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklık payı, Bereket Sigorta tarafından karşılanıyor. Belirli bir primin altına düşmemek kaydıyla Tarım Kredi ortaklığı fırsatı sunan ürünler arasında Tarım Sigortaları, Eşya Paket Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Ortak Kaza Sigortası, Çiftçi Hayat Arkadaşım Sigortası bulunuyor. Bunun yanında; TARSİM, Ortak Kaza Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Çiftçi Hayat Sigortası, Eşya Sigortası ürünlerinden toplamda yıllık 1000 lira ve üzerinde prime ulaşan çiftçilerin de ortaklık payları Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik tarafından karşılanıyor.

Bu paketlerden birini yaptıran çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatiflerine ortaklık başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ve tarımsal üretim faaliyetini gösteren belgelerden en az biri ile müracaat ederek çok kısa bir sürede ortaklık işlemini tamamlayabiliyor. Ortaklık işlemlerinin tamamlanması ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin sunduğu çok sayıdaki imkândan faydalanma ayrıcalığına kavuşan üreticiler ayrıca, Bereket sigorta tarafından kooperatif ortaklarına sağlanan Genişletilmiş Kasko ve Konut Paket sigorta ürünlerinde de yüzde 10 indirime sahip oluyor. Ortak, İlk yıldan sonra kampanya şartlarında yeni poliçe satın alması veya mevcut poliçelerini yenilemesi halinde ortaklık sermayesinin geri kalan tutarları da aynı şartlarda Bereket Sigorta ve Emeklilik tarafından karşılanmaya devam ediyor.

‘BU GÜCE ORTAK OL’



Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket Sigorta tarafından sunulan fırsatın üreticilerin kooperatif ortağı olarak Genel Kurullarda oy kullanmasının yanı sıra yetkili organlarda görev alma hakkı kazanmasını sağlayacağını belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, “Bizim dileğimiz, tüm paydaşlara kazanç sağlayan Tarım Kredi Ortaklığına Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı bulunan üreticilerimizin tamamının dâhil olması. Hayata geçirdiğimiz kampanya sayesinde çiftçiler hem sigorta ihtiyaçlarını karşılayarak risklerini güvence altına alacak hem de Tarım Kredi ortaklığının sağlayacağı çok sayıdaki avantajlı fiyat ve hizmetten faydalanabilecek” diye konuştu. “Güçlü bir millet ve güçlü bir devletin temeli ziraattır” sözlerini hatırlatan Poyraz, “Başlattığımız bu kampanya ile tüm üreticilerimizin ‘Bu güce ortak ol’ mottosuyla kampanyamıza destek olmasını bekliyoruz” dedi.

Ülkemizde her 4 kişiden birinin tarım ile uğraştığını ifade eden Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör ise, “Tarım sektörünün ve bu sektörün emekçileri olan çiftçilerimizin Türkiye ekonomisine katkısı yadsınamaz. Bunun bilincinde olarak tasarladığımız ve hemen hayata geçirdiğimiz yeni işbirliğiyle beraber çiftçilerimizin varlıklarını daha hesaplı bir şekilde güvence altına almalarını ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı olarak çok sayıda avantajdan faydalanmalarını sağlayacağız” diye konuştu.