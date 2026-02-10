Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Engelli bireyi vinçle bağlayan 4 kişi tutuklandı

        Engelli bireyi vinçle bağlayan 4 kişi tutuklandı

        Sosyal medyada bir kişinin vinçle ayaklarından bağlanarak asıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine başlatılan çalışma kapsamında dün başkentte gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 22:24 Güncelleme: 10.02.2026 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli bireyi vinçle bağlayan 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "eziyet" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Dün sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu belirlemiş, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B, M.Ş. ve N.A. ile durumu bilmesine rağmen müdahale etmeyen iş yeri sahibi B.Ç'yi gözaltına almıştı.

        Olayın meydana geldiği iş yerinde yaklaşık 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu tespit edilmişti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti'li Yalçın: Zeynep Başkan, Anadolu'dur

        AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, kıyafeti üzerinden hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya geldi. Yalçın, "Zeynep Başkan Anadolu'dur; Anadolu'yu ve hepimizi temsil eder. Onun hakkını hiçbir yerde bırakmayacağız...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı