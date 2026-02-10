Engelli bireyi vinçle bağlayan 4 kişi tutuklandı

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, kıyafeti üzerinden hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya geldi. Yalçın, "Zeynep Başkan Anadolu'dur; Anadolu'yu ve hepimizi temsil eder. Onun hakkını hiçbir yerde bırakmayacağız... Daha Fazla Göster

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, kıyafeti üzerinden hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya geldi. Yalçın, "Zeynep Başkan Anadolu'dur; Anadolu'yu ve hepimizi temsil eder. Onun hakkını hiçbir yerde bırakmayacağız" dedi. (DHA) Daha Az Göster