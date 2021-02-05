Engelli vatandaşa korkunç saldırı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 22.30 sıralarında yaşandı. Yüzde 80 engelli olan Cengiz Altunsoy, sokağa çıkma kısıtlamasında evinin önünde alkol alan 10 kişiyi uyarmak istedi. Altunsoy, yanına gittiği grupla tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, grupta bulunan G.B., Altunsoy´u darbetti. Gruptakiler kaçarken, Altunsoy, mahalleli tarafından evine götürüldü. Ancak bir süre sonra kendisine ait araçla geri gelen G.B., Altunsoy´a ait 16 AED 439 plakalı otomobile, pompalı tüfek ile 3 el ateş etti.

Havaya da ateş eden G.B., kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis ekipler, olaydan bir saat sonra şüpheli G.B.´yi yakalayarak, gözaltına aldı.

"İDRAR YAPMAYIN DİYE UYARDIM"

Altunsoy, "Burada boş arazi var diye geliyorlar, tuvaletlerini yapıyorlar. Uyardığım için darbedildim. Aracıma ateş ettiler. Memur arkadaşlarımız ne gerekirse yapacak inşallah" dedi.