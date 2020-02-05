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ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR KAÇ KALORİDİR?

Zeytinyağlı enginar tam bir diyet yemeğidir ve 100 gramı yaklaşık 47 kaloridir. Zeytinyağlı enginar yemeği vücuttaki karbonhidratların yakılmasını sağlar ve bu sebeple kişinin kilo kaybetmenizi sağlar.

ENGİNARIN FAYDALARI

Enginarın saymakla bitmeyecek kadar çok faydası vardır. Birkaçından söz etmek gerekirse; karaciğerin sağlığını korur, İdrar söktürücüdür, kilo vermeyi kolaylaştırır, antioksidan özelliktedir,beyin sağlığını koru, K vitamini içerir, kemik ve iskelet sağlığını korur, kan hücrelerini kuvvetlendirir...

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Malzemeler

6 adet ayıklanmış enginar

2 adet taze sıkılmış limon suyu

1 adet havuç

1 adet patates

1 su bardağı bezelye

1 adet kuru soğan

1 limon suyu

1 su bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

4-5 dal dereotu

Yapılışı

Enginarlı limonlu suya atın. Patates ve havuçları yıkayıp soyduktan sonra küp küp doğrayın. Doğranmış sebzeleri ve bezelyeyi haşlayın. Ardından süzüp yemeklik doğradığınız soğanla karıştırın. Limonlu suda bekleyen enginarları, çukur kısımları üstte kalacak şekilde geniş tabanlı bir tencereye yerleştirin.Enginarların orta kısımlarını hazırladığınız sebze karışımıyla doldurun.

İçme suyu ve kalan 1 adet limon suyunu; zeytinyağı ve tuz ilavesiyle ayrı bir kapta karıştırın.Hazırladığınız zeytinyağlı karışımı enginarların üzerine gezdirdikten sonra kapağını kapattığınız tencerede ve kısık ateşte 45-50 dakika kadar pişirin. Yaklaşık 15 dakika dinlendirdiğiniz enginarların üzerine ince ince kıydığınız dereotundan ekleyerek servis edebilirsiniz Afiyet olsun...