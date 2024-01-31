Enginarın sağlığa faydaları - enginar neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir? Enginarın tükettiğimiz kısmı aslında bir çiçeğin açmadan önceki tomurcuğudur. Çiçek açtıktan sonra enginar, mor bir çiçek halini almaktadır. Akdeniz kökenli olan bu bitki, tıbbi özellikleri itibariyle yüzyıllardır kullanılmaktadır. Enginarın sağlığa faydaları - Enginar neye iyi gelir, faydaları ve zararları nedir? İşte, detaylar

Papatyagiller ailesinin üyesi olan enginar, tam anlamıyla bir vitamin deposudur. İçerisinde fosfor, demir, kalsiyum, soydum, potasyum, magnezyum, çinko, A, B ve C vitaminleri bulunan sebze, özellikle bahar aylarında tüketilmektedir. Enginar faydaları ve zararları nelerdir? Enginar neye iyi gelir? Enginarın faydaları İbrahim Saraçoğlu. Enginar yemek karaciğere iyi gelir mi? İşte, merak edilen detaylar.

Enginar Faydaları

Kangar, sinar ve kenger olarak da bilinen enginar bitkisi, gerek lezzeti gerekse sağlığa olan katkılarıyla sofralardaki yerini almaktadır. Enginar havalar ısınmaya başladığında yani ilkbahar mevsiminde olur. Dona karşı duyarlı bir bitki olduğundan dolayı yoğun olarak Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir. Sapının orta kısmı da yenilebilir ancak en lezzetli ve en besleyici kısmı kalbidir. Gallik asit, kuarsetin ve sinarin gibi antioksidan bileşenler içeren enginar, sağlığa faydalarının yanında farklı aroması ve lezzetiyle de ön plana çıkmaktadır.

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Besleyicidir: Antioksidan açısından oldukça zengin olan enginar; folat, C ve K vitaminlerini yoğun olarak bulundurur. Bu vitaminlerin yanı sıra fosfor, magnezyum, potasyum ve demir bakımından da zengindir.

Kolesterolü dengeler: Enginar içerisinde sinarin maddesini barındırır. Sinarin adlı bu madde, kandaki kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

Kan basıncını dengeler: İçindeki potasyum, kan basıncını ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilmektedir.

Karaciğer sağlığını korur: Antioksidan özelliği bulunduğundan dolayı karaciğerin toksinlerden temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Düzenli olarak tüketilen enginar suyu, karaciğer hastalıklarını tedavi edebilir. Özellikle karaciğer yağlanması için enginar sirkesinden fayda görebilirsiniz.

Sindirim sistemini düzenler: Sindirim sisteminin düzenli çalışmasında etkin bir role sahiptir.

İBS mücadelesinde destekçidir: İrritabl bağırsak sendromu ya da huzursuz bağırsak sendromu olarak bilinen rahatsızlığın semptomlarını azaltmak tüketilebilir.

Kan şekerini düşürür: Bazı araştırmalar enginar özünün kan şekeri düşüren etkisi olduğunu göstermektedir.

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Kanser riskini önler: Bu konu hakkındaki araştırmalar sürmekle birlikte, enginarın içinde kanserle mücadeleyi destekleyen antioksidanların olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır.

Sağlıklı doğumu destekler: Enginarda folik asit bulunmaktadır. Folik asit, bebekler ve anneler için oldukça önemlidir. Bu sebeple hem doğum öncesi hem de doğum sonrası enginar tüketilmesi yarar sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Bağışıklık sistemine destek olur; vücudu virüs ve bakteriyel enfeksiyonlardan korur.

Kansızlığı giderir: Enginar demir bakımından da zengin olduğundan dolayı düzenli kullanımda kansızlığı önler.

Kemikleri güçlendirir: Kemik ve diş sağlığını korur; kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Beyin fonksiyonlarını güçlendirir: Beyin ve sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Özellikle Alzheimer hastalığına yakalanma riskini minimuma indirgemektedir.

Metabolizmayı hızlandırır: Enginar yaprakları idrar söktürücüdür. Dolayısıyla enginar yapraklarından faydalanarak vücutta oluşan ödem ve şişkinliklerden kurtulabilirsiniz.

Libidoyu yükseltir: Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü arttırabilen bir sebzedir.

Cildi yeniler: Düzenli bir şekilde enginar ekstresi kullanımı ciltte oluşan mantar ve egzama problemlerinin iyileşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Enginar Zararları

Fazla tüketilmesi halinde ishal, gaz ve karın şişliği gibi problemlere sebebiyet verebilir.

İdrar söktürücü özelliği bulunur. İshal gibi bağırsak problemleri yaşanıyorsa tüketilmemesi önerilir.

Fazla tüketimi, özellikle alerjik bünyelerde kaşıntı, deri döküntüsü, boğazda şişme gibi olumsuz etkiler gösterebilir.

Safra kesesi rahatsızlıklarıyla mücadele ediliyorsa, enginarın tüketimi doktor kontrolünde gerçekleştirilmelidir. Bu dönemlerde fazla tüketimi safra rahatsızlıklarını tetikleyebilmektedir.

Anne adaylarının ve emzirme sürecinde olan annelerin enginarın tüketimi konusunda bir doktora danışması daha sağlıklı olacaktır.

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Enginar Neye İyi Gelir?

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır, özelliği sayesinde hastalıklardan korur.

Sindirim sistemini güçlendirir.

Kolesterol seviyesini dengede tutar.

Anemi yani kansızlığa iyi gelir.

Demir eksikliğini giderir.

İdrar söktürücüdür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kolesterolü sağlıklı bir seviyede tuttuğu için karaciğerde oluşabilecek problemlerin önüne geçer.

İçerisinde K vitamini bulunur, bu vitamin kemik sağlığı açısından önemlidir.

Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Hücre yenilenmesini ve güçlenmesini sağlar.

Kan hızını düzenli bir seviyede tutar.

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Sindirim sistemini sağlıklı çalıştırdığı için zayıflamaya yardımcı olur.

Kabızlığı ve mesane problemlerini önler.

Kansere yakalanma riskini azaltır.

Mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarının alternatif tedavisinde kullanılabilir.

Beyin sağlığını korur.

Böbrekte oluşan rahatsızlıkların önüne geçer.

Prostat ve meme kanserine karşı koruma sağlar.

Vücudu toksinlerden arındırır.

Stresi önler.

Ateş düşürür.

Bulantı, kusma ya da şişkinlik sorunlarına iyi gelir.

Yüksek kolesterolden kaynaklanan inme ve felç riskini azaltır.

Enginarın Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Profesör İbrahim Saraçoğlu da enginarın faydaları üzerinde durmaktadır. Saraçoğlu; enginarın meyvesi için rahim ağzı kanserine (serviks kanseri) karşı koruyucu ve önleyici olduğunu; enginarın yaprakları için sindirim sistemini güçlendirip kabızlığa iyi geldiğini; enginarın meyvesi ve yaprakları için ise cilde iyi geldiğini ve cildi gençleştirdiğini belirtmiştir.

Enginar Yemek Karaciğere İyi Gelir Mi?

Enginar tüketimi hakkında en merak edilen soruların başında karaciğere faydalı olup olmadığı gelmektedir. Karaciğer sağlığınızı korumak istiyorsanız enginar tüketimine yönelmenizi tavsiye ederiz. Enginar yaprağı özü karaciğeri koruyarak, karaciğerin yenilenmesini sağlayabilir. Ayrıca karaciğerden zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olan safra üretimini de arttırmaktadır.

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