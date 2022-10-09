Engincan Ural, 2022'nin nisan ayında evlilik teklifinde bulunduğu ve "Evet" yanıtını aldığı sevgilisi Merve Kaya ile bugün yani 9 Ekim Pazar nikah masasına oturuyor. Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural'ın nikah masasına oturacağı Merve Kaya hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

MERVE KAYA KİMDİR?

Geçtiğimiz nisan ayında sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Merve Kaya, daha sonra Engincan Ural ve arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapmıştı. Engincan Ural'ın müstakbel eşi Merve Kaya'nın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmuyor.