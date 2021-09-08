"BU KONUDA ŞANSLIYIM"

Rol aldığı dizinin setine henüz katılamadığını ifade eden ünlü oyuncu, "Kovid nedeniyle ekibe henüz katılamadım. Seyirci biraz ilk bölümlerde yadırgadı beni. 3. bölümde rayına oturtturdum. Seyirci de beni sevdi. Değişik bir karakterde oynamak bana çok iyi geldi. Hep aynı roller oynanıyor. Bu konuda şanslıyım." açıklamasını yaptı.