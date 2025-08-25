Şebnem Bozoklu, 46'ncı yaşını yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Geceye; Hazal Kaya, Sıla Türkoğlu ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler katıldı.

Hazal Kaya, Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan

Enis Arıkan ile Sıla Türkoğlu, Şebnem Bozoklu'ya doğum günü hediyesiyle pişti oldu.

Sıla Türkoğlu, Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan

Enis Arıkan, Sıla Türkoğlu ile Şebnem Bozoklu'ya aynı hediyeyi aldıklarını söyleyerek; "İyi ki doğdun güzelim benim. Bu arada Sıla Türkoğlu ile Şebnem'e aynı hediyeyi almışız. Bunun travmasını atlatmam zaman alacak" dedi. Fakat Arıkan, Türkoğlu ile Bozoklu'ya ne aldıklarını açıklamadı.