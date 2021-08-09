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Eniştesini silahla vurdu, kardeşine silahı vererek kaçtı

Trabzon'un Of ilçesinde sokak ortasında eniştesine 8 el ateş eden şahıs, silahı kız kardeşine vererek kaçtı

Eniştesini silahla vurdu, kardeşine silahı vererek kaçtı
İHA

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çarşıbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde şehir dışından oldukları öğrenilen 2 kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.K. isimli şahıs belinden çıkardığı tabanca ile eniştesi olduğu öğrenilen S.D.'ye (30) ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan S.D. aldığı 8 kurşun darbesiyle yere yığılırken, M.K. isimli şahıs tabancayı kız kardeşine vererek olay yerinden kaçtı.

Çevreden silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı S.D. yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri sokakta eniştesine kurşun yağdıran şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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