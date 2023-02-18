Enkazdan 7 gün sonra çıkarılmıştı! Sarıkız'a yardım bekleniyor

Depremin 7. günü Baz çiftinin evinin altından sarıkızın sesini duyduklarını belirten Gökçek, "Onlar ineklerini "Sarıkız" diye severdi. Onu enkazdan çıkardıktan sonra, aldık getirdik. Elimizden geleni yapıyoruz. Yetkililerden ve veteriner arkadaşlardan yardım bekliyoruz. Bu hayvan ayağa kalkamıyor. Mustafa amcamızın bize hatırası olduğu için ona gözümüz gibi bakıyoruz" şeklinde konuştu.