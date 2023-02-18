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Enkazdan 7 gün sonra çıkarılan Sarıkız'ın tedavisi için yardım bekleniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Göksun'a bağlı Arslanbey Çiftliği Mahallesi'nde enkaz altından çıkarılan ve ayağındaki yara nedeniyle kalkamayan Sarıkız isimli ineğe vatandaşlar gözü gibi bakıyor

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  • Enkazdan 7 gün sonra çıkarılmıştı! Sarıkız'a yardım bekleniyor

    Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Arslanbey Çiftliği Mahallesi'nde deprem nedeniyle 110 evin 85'i yıkılırken, diğer evlerde ise ağır hasarlar oluştu. Depremde mahallede yaşayan 72 yaşındaki Mustafa ile Fadime Baz çiftinin evi ve altında bulunan ahır yıkıldı.

     
  • Enkazdan 7 gün sonra çıkarılmıştı! Sarıkız'a yardım bekleniyor

    Mahalle sakinleri tarafından enkazdan çıkarılan Mustafa Baz, ayağına soba devrildiği için hastaneye kaldırılırken, eşi Fadime Baz'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Vatandaşlar depremin 7. gününde enkazdan Sarıkız'ın sesinin gelmesinin ardından Göksun Belediyesi'ne haber verdi.
  • Enkazdan 7 gün sonra çıkarılmıştı! Sarıkız'a yardım bekleniyor

    Mahalleye gelen iş makinaları enkazı açmalarının ardından sarıkıza ulaştı. Halat bağlanarak enkazdan kurtarılan sarı kızın yürüyemediği belirlendi. Mahalle sakini Sertan Gökçek, depremin ardından mahallelerinde yaşayan birçok kişiyi enkazdan çıkardıklarını söyledi.
  • Enkazdan 7 gün sonra çıkarılmıştı! Sarıkız'a yardım bekleniyor

    Arkadaşlarıyla Mustafa ve Fadime Baz çiftini de çıkardıklarını anlatan Gökçek, "Onlar Sarıkız ismini verdikleri ineklerine gözleri gibi bakarlardı. Enkazdan Mustafa amcayı çıkardık. Ev çökerken sobanın devrilmesi sonucu yandığı için hastanede ayağı kesildi. Tedavisi sürüyor. Eşinin ise cansız bedenini çıkardık" dedi.
  • Enkazdan 7 gün sonra çıkarılmıştı! Sarıkız'a yardım bekleniyor

    Gökçek, depremin ardından 80 küçük ve büyükbaş hayvanı yıkılan ağıllardan çıkardıklarını anlattı. 
  • Enkazdan 7 gün sonra çıkarılmıştı! Sarıkız'a yardım bekleniyor

    Depremin 7. günü Baz çiftinin evinin altından sarıkızın sesini duyduklarını belirten Gökçek, "Onlar ineklerini "Sarıkız" diye severdi. Onu enkazdan çıkardıktan sonra, aldık getirdik. Elimizden geleni yapıyoruz. Yetkililerden ve veteriner arkadaşlardan yardım bekliyoruz. Bu hayvan ayağa kalkamıyor. Mustafa amcamızın bize hatırası olduğu için ona gözümüz gibi bakıyoruz" şeklinde konuştu.
  • Enkazdan 7 gün sonra çıkarılmıştı! Sarıkız'a yardım bekleniyor

    Gökçek, hayvanı mahallede yıkılmayan bir ahıra güçlükle getirdiklerini, sıcak bir ortam sağlayarak ayağa kalkamadığı için de altına bez serdiklerini dile getirdi.

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