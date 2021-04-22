Kıbrıs adasında yaşanan olayları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde işlenen Enosis eylemleri araştırılıyor. Enosis nedir? Enosis ne demek, anlamı ne?

ENOSİS NEDİR?

Yunanca olan Enosis sözcüğü, birleşme anlamına gelir. Enosis 1930'lu senelerde Birleşik Krallık idaresinde bulunan Kıbrıs adasının "Yunanistan'a bağlanması" anlamında kullanılmıştır. Genel anlamı ise politika açısından "bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birleşme" anlamına gelmektedir.

25 Mart 1921 tarihinde Güzelyurt'un Serhatköy adındaki köyünde Rum halkının önde gelenleri, Kıbrıs adasının Yunanistan'a ilhakını isteyen bir plebisit yaptılar. Birleşik Krallık yönetimine başvuruldu ama bu istek direkt reddedildi. 1925 tarihinden sonra ise durum kızıştı ve Türk-Rum çatışmaları yaşanmaya başladı.

“Enosis” terimi Balkan Savaşları'nda, Girit'in Yunanistan Krallığı'na ilhakı sırasında da kullanılmıştır. Genel anlamda terim, politika açısından "bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birleşme" anlamına gelmektedir.