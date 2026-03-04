Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.944,40 %0,09
        DOLAR 43,9642 %0,01
        EURO 51,1991 %0,23
        GRAM ALTIN 7.341,16 %1,90
        FAİZ 38,16 %1,49
        GÜMÜŞ GRAM 121,85 %4,48
        BITCOIN 71.132,00 %4,55
        GBP/TRY 58,8650 %0,22
        EUR/USD 1,1635 %0,19
        BRENT 82,33 %1,29
        ÇEYREK ALTIN 12.002,80 %1,90
        Haberler Ekonomi Para Enpara Bank'ın 2025 net dönem kârı 5,7 milyar lira oldu - Para Haberleri

        Enpara Bank'ın 2025 net dönem kârı 5,7 milyar lira oldu

        Enpara Bank'ın 2025 net dönem kârı 5,7 milyar liraya ulaşırken, toplam öz kaynakları 18,9 milyar lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enpara Bank'ın 2025 net dönem kârı 5,7 milyar lira oldu

        Bankadan yapılan açıklamaya göre, Enpara Bank, geçen yılın finansal sonuçlarını açıkladı.

        Bankanın 2025'te toplam aktif büyüklüğü 250 milyar liraya ulaştı. Net kredi hacmi 132 milyar lira seviyesine yükselen bankanın müşteri mevduatı 205 milyar lira olarak gerçekleşti. Net dönem kârı 5,7 milyar liraya ulaşan bankanın toplam öz kaynakları ise 18,9 milyar lira oldu.

        Enpara Bank, 2025'in son çeyreğinde hem bilanço büyüklüğünde hem kredi ve mevduat hacminde kaydettiği artış, Türkiye'deki özel mevduat bankaları arasında 8.sırada yer aldı ve ilk 10'daki yükselişini sürdürdü. Banka, bireysel kredilerde 7. sıraya, toplam müşteri mevduatında 8.sıraya yükseldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Enpara Bank Genel Müdürü Cumhur Türkmen, 2025'in son çeyreğinin, QNB Türkiye'den ayrıldıktan sonra bağımsız banka olarak faaliyet gösterdikleri ilk dönem olarak geride kaldığını belirtti.

        Söz konusu dönemde, müşteri memnuniyeti ve verimlilik odaklı iş modellerinin finansal sonuçlara net yansıdığını görmekten mutluluk duyduklarını aktaran Türkmen, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki dönemlerde de müşteri odağımızdan taviz vermeden, müşterilerimize sunacağımız gerçek fayda içeren yeni ürün ve hizmetlerimizle büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'deki konumumuzu daha da güçlendirirken Avrupa'daki dijital bankalar arasında da yükselmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 9 milyon müşterimize bize olan güvenleri için teşekkür ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatihte raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı

        Fatihte, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı. (AA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den balistik mühimmat açıklaması
        MSB'den balistik mühimmat açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı