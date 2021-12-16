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GlobalWonks, gerçek zamanlı olarak küresel konu uzmanlığına ulaşılmasını sağlayan, yapay zeka destekli platformu Enquire.ai adı altında yeniden markalaştığını açıkladı.

Enquire.ai olarak gerçekleştirilen ilk A Sergisi fonlama turunda girişimin Uzabase liderliğinde Teneo Ventures ve Blu Ventures'ın’ın yanı sıra sektörün önde gelen melek yatırımcılarının da desteğini alarak 5.5 milyon dolarlık bir fon sağladığı belirtildi.

Enquire.ai'nin Kurucu Ortağı ve CEO'su Cenk Sidar, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Enquire.ai, kendisini şirketlere bilgiyi en verimli şekilde kullanmaları konusunda yardımcı olmaya adıyor. Bu marka değişikliği, kuruluşların kurum içi veya dışından uzman görüşlerinden yararlanması için, yapay zeka destekli en yeni teknolojiyi kullanarak işletmelerin ve profesyonellerin tüm potansiyelini ortaya çıkarmamızı sağlıyor" dedi.

Sermaye artırımına liderlik eden Kurucu Ortak ve COO, Bilal Baloch da, "Yeni ve eski yatırımcılarımız, temel ürünümüz Network Pulse'ın kullanıcı içeriklerinin paylaşımı ve kazanç elde edilmesi sürecini benzersiz bir şekilde değiştirme vizyonunu destekliyor" diye konuştu.

Uzabase'in Kurucu Ortağı Yusuke Umeda ise şunları kaydetti: “Enquire.ai'nin misyonu, tutkumuz olan ‘bilgi yoluyla inovasyon’ prensibi ile uyumlu. Teknoloji aracılığıyla uzmanlık alma ve verme şeklimizi yeniden icat ediyorlar. Enquire.ai önemli kararların verilmesi sürecinde, araştırma, doğru kaynak ve bilginin uygulanmasıyla büyük bir değer oluşturuyor" ifadelerini kullandı.