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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Ensar Kemaloğlu ameliyat edildi - Futbol Haberleri

        Ensar Kemaloğlu ameliyat edildi

        Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde orta sahada görev yapan futbolcu Ensar Kemaloğlu, ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:54
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        Ensar Kemaloğlu ameliyat edildi
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        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sırasında sol dizinden sakatlanan futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği aktarıldı.

        Açıklamada, ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin kulübün sağlık ekibi tarafından yapılacağı belirtilerek, "Şampiyon kadromuz sporcularımızdan Ensar Kemaloğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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