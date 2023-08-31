Entegre Faaliyet Raporu 4 dilde yayınlandı Coca-Cola İçecek'in (CCI) 2022 yılı finansal sonuçları, iş stratejileri, çevresel ve sosyal inisiyatiflerini açıkladığı üçüncü Entegre Faaliyet Raporu, faaliyet gösterdiği coğrafyaların tamamını kapsayacak şekilde ilk kez Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olmak üzere dört dilde yayınlandı

Raporun kendisinin, kurumun şeffaflık, hesap verebilirliğe olan bağlılığını yansıttığını belirten Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “İlerlememizi, başarılarımızı ve karşılaştığımız zorlukları kapsamlı bir şekilde sunarak, size CCI'ın geçen yılki yolculuğuna dair açık ve anlaşılır bir genel bakış sağlamayı amaçlıyoruz. Raporumuzu şeffaf bir şekilde dört dilde ve tam kapsamda çok daha geniş erişim kabiliyetiyle paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

CCI’ın 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri etrafında şekillenen ve "CCI’da Sorumluluk Alıyoruz" mottosu ile yayınlanan Entegre Faaliyet Raporu'nun, CCI’ın çevresel ve sosyal olmak üzere 9 hedefini adreslediği de açıklandı.

Ambalaj, su, iklim değişikliği, insan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılık ve bu alanlar üzerine toplumsal yatırımları odaklarına aldıklarını belirten Başarır, “Önümüzdeki 7 yılın iş planlarını bugünden hazırladık. Bu yıl ilk kez 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütlerimizin yanı sıra Temel Sürdürülebilirlik Performans Göstergelerimizi de entegre faaliyet raporumuza dahil ettik. Taahhütlerimize dönük her adımın öncelikle kendi ekosistemimizde, daha geniş ölçekte ise iş dünyasında sürdürülebilirlik eforlarına ivme kazandırmasını umuyoruz” diye konuştu.

"OPERASYONLAR ÇEVRE DENETİMİNDEN GEÇTİ"

Burak Başarır, “Raporumuz, faaliyet coğrafyamıza en son eklenen Özbekistan'a ait çevresel ve sosyal veriler de dahil olmak üzere genişletildi ve artık operasyonlarımızın %100'ünü kapsar hale geldi. Buna ek olarak, ilk kez operasyonların %100'ünü kapsayacak şekilde çevresel dış denetim gerçekleştirildi. Tüm CCI operasyonları çevre denetimlerinden geçti. Ayrıca, tüm ülkeler ve tüm değer zinciri ilk kez ISO 14064-3 uyarınca sera gazı emisyonları doğrulamasını tamamladı” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI STANDARTLAR

Bu yıl da Global Reporting Initiative (GRI) standartları ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi doğrultusunda, içerik geliştirme sürecinde AA1000 önemlilik/kapsayıcılık/duyarlılık ilkelerinin; finansal bildirimlerde ise Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS) kılavuzluk ettiği raporda, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 dönemine ait yatırımlar, hedefler, uygulamalar ve elde edilen sonuçlar paylaşıldı.