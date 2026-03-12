Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Enver Aysever hakkında tahliye kararı | Son dakika haberleri

        Enver Aysever hakkında tahliye kararı

        Sosyal medya hesabından paylaştığı sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi talep edilen gazeteci Enver Aysever'e 10 ay hapis cezası verildi. Ceza ertelenirken, Aysever hakkında tahliye kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enver Aysever'e tahliye kararı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sanal medya hesabından paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi talep edilen gazeteci Enver Aysever'e 10 ay hapis cezası verildi.

        DHA'nın haberine göre ceza ertelenirken, Aysever hakkında tahliye kararı verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Avcılar'da 'Cabbar' isimli balıkçıl barınağın maskotu oldu; Yaren leylek gibi o da burada

        AVCILAR Balıkçı Barınağı'na 5 yıldır gelen, balıkçıların 'Cabbar' ismini verdiği balıkçıl barınağın maskotu oldu. Balıkçı Eyüp Arda, Bursa'da her yıl balıkçı Adem Yılmaz'ın yanına giden 'Yaren' leyleği hatırlatarak, "Adı Cabbar 3-4 sene oldu geleli. Biz besliyoruz onu. Sürekli burada, gitmiyor. Alış...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar