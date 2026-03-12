Enver Aysever hakkında tahliye kararı
Sosyal medya hesabından paylaştığı sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi talep edilen gazeteci Enver Aysever'e 10 ay hapis cezası verildi. Ceza ertelenirken, Aysever hakkında tahliye kararı verildi
Sanal medya hesabından paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 3 yıla kadar hapsi talep edilen gazeteci Enver Aysever'e 10 ay hapis cezası verildi.
DHA'nın haberine göre ceza ertelenirken, Aysever hakkında tahliye kararı verildi.
