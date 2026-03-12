Enver Aysever hakkında tahliye kararı

AVCILAR Balıkçı Barınağı'na 5 yıldır gelen, balıkçıların 'Cabbar' ismini verdiği balıkçıl barınağın maskotu oldu. Balıkçı Eyüp Arda, Bursa'da her yıl balıkçı Adem Yılmaz'ın yanına giden 'Yaren' leyleği hatırlatarak, "Adı Cabbar 3-4 sene oldu geleli. Biz besliyoruz onu. Sürekli burada, gitmiyor. Alış... Daha Fazla Göster

AVCILAR Balıkçı Barınağı'na 5 yıldır gelen, balıkçıların 'Cabbar' ismini verdiği balıkçıl barınağın maskotu oldu. Balıkçı Eyüp Arda, Bursa'da her yıl balıkçı Adem Yılmaz'ın yanına giden 'Yaren' leyleği hatırlatarak, "Adı Cabbar 3-4 sene oldu geleli. Biz besliyoruz onu. Sürekli burada, gitmiyor. Alıştı artık. Yaren leylek gibi bu da burada." dedi. (DHA) Daha Az Göster