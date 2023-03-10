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EPDK'dan deprem bölgesine muafiyet

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde üretim lisansı sahibi tüzel kişiler bazı hizmetlere ilişkin yükümlülüklerinden muaf tutulacak

EPDK'dan deprem bölgesine muafiyet
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sebebiyle OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirler için üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin söz konusu şehirlerde işletmede olan ve Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği hükümleri uyarınca primer frekans kontrolü ve sekonder frekans kontrolü hizmetine katılmakla yükümlü olan üretim tesislerinin söz konusu hizmetlere ilişkin yükümlülüklerinden 6 Şubat 2023 ve 7 Şubat 2023 tarihleri için muaf tutulması kararlaştırıldı.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin söz konusu şehirlerde işletmede olan ve Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği hükümleri uyarınca reaktif güç destek hizmetine katılmakla yükümlü olan üretim tesisleri de söz konusu hizmete ilişkin yükümlülüklerinden Şubat 2023 dönemi boyunca muaf olacak.

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