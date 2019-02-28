Epilepsi için ‘Bir Resim Yap’tılar

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gecede; siyaset, cemiyet, iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim, ilk defa fırçayı ellerine alarak yaptıkları resimleri açık artırma ile “Epilepsi ile Savaş Derneği” yararına açık artırmaya çıkarıldı.

Geliri Epilepsi ile Savaş Derneği ve 39;ne bağışlandı. Sunuculuğunu Didem Taslan'ın yaptığı ve Yavuz Seçkin’in de müzayedesini yönettiği gecede, Seda Sayan sahne aldı.

Sanatsız toplumların lisansız ve geçmişi olmayan uygarlıklarla bir olduğu dünyaca kabul görmüş bir olgudur diyen Ressam Tülin Kanun proje için şöyle konuştu; “Herkesin içerisinde aslında sanatçı bir ruh yer alıyor, bizim amacımız buna ışık tutmak ve ortaya çıkarmak.“ dedi.

Kazım Türker’in tablosu Orhan Çelikkan tarafından 40.000 TL’ye, Fatih Terim’in tablosu Habip Arıkan tarafından 80.000 TL’ye, Binali Yıldırım’ın tablosu Cihan Ekşioğlu tarafından 60.000 TL’ye, Bige Daruga Çalışkan’ın tablosu Alper Sürücü tarafından 100.000 TL ‘ye açık artırmada satın alındı.