Epstein paylaşımlarına erişim engeli
İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturan hesaplara erişim engeli getirildi
Giriş: 07.02.2026 - 00:54 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:54
İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturarak, Türkiye'yi ve devlet büyüklerini hedef alan 13 X (Twitter) ve 7 TikTok hesabına erişim engeli getirildiği açıklandı. Söz konusu kimliği tespit edilen kullanıcılar hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ