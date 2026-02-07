Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit Epstein paylaşımlarına erişim engeli

        Epstein paylaşımlarına erişim engeli

        İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturan hesaplara erişim engeli getirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:54 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Epstein paylaşımlarına erişim engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İletişim Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği oluşturarak, Türkiye'yi ve devlet büyüklerini hedef alan 13 X (Twitter) ve 7 TikTok hesabına erişim engeli getirildiği açıklandı. Söz konusu kimliği tespit edilen kullanıcılar hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Motosiklet sürücüsünün önünü kesip darbettiler

        KAĞITHANE'de motosikletiyle trafikte ilerleyen Mustafa S.'nin (21) önü, motosikletli 2 kişi tarafından kesildi. Motosikletten inip saldırdıktan sonra Mustafa S.'yi tekme ve yumruklarla darbetti. Mustafa S.'nin 'Erkeksen karakola gel' diyerek şikayetçi olduğu 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutukland...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi tutuklandı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Devis Vasquez transferini açıkladı!
        Derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
        Derede kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        Sacha Boey yeniden Galatasaray'da!
        3 araca çarpıp takla attı
        3 araca çarpıp takla attı
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?