Epstein paylaşımlarına erişim engeli

Motosiklet sürücüsünün önünü kesip darbettiler

KAĞITHANE'de motosikletiyle trafikte ilerleyen Mustafa S.'nin (21) önü, motosikletli 2 kişi tarafından kesildi. Motosikletten inip saldırdıktan sonra Mustafa S.'yi tekme ve yumruklarla darbetti. Mustafa S.'nin 'Erkeksen karakola gel' diyerek şikayetçi olduğu 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutukland... Daha Fazla Göster KAĞITHANE'de motosikletiyle trafikte ilerleyen Mustafa S.'nin (21) önü, motosikletli 2 kişi tarafından kesildi. Motosikletten inip saldırdıktan sonra Mustafa S.'yi tekme ve yumruklarla darbetti. Mustafa S.'nin 'Erkeksen karakola gel' diyerek şikayetçi olduğu 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı kask kamerasına yansıdı. Daha Az Göster