Eray Şahin'den 'Boş Yanın'

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Şarkıcı Eray Şahin, 'Dönsek Başa' ve 'Gittiğimden Beri'nin ardından, bu kez ilk defa sözü ve müziği kendisine ait 'Boş Yanın' adlı şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Şarkının düzenlemesi, mix ve mastering'i daha önceki iki single'da beraber çalıştığı Emrah Demirtürk tarafından yapıldı. Şarkının video klibi ise Utku Çılgın tarafından çekildi.

Eray Şahin, duygularını "İlk defa kendi bestelediğim bir şarkıyı dinleyiciye sunmanın heyecanını yaşıyorum. Dilerim herkes bunu kendi iç sesiymişçesine benimser ve benimle söyler" sözleriyle dile getirdi.

'Boş Yanın' tüm dijital platformlarda yerini aldı.