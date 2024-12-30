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        Haberler Gündem Politika Erbakan: Kimsenin Abdullah Öcalan'ı affetme yetkisi yok | Son dakika haberleri

        Erbakan: Kimsenin Abdullah Öcalan'ı affetme yetkisi yok

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kimsenin Öcalan'ı affetme yetkisi yok. Sadece şehitlerimizin, gazilerimizin ailelerinin kendilerinin böyle bir hakkı olabilir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 21:01 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:01
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        'Kimsenin Öcalan'ı affetme yetkisi yok'
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        Terör örgütü elabaşıelabaşı Abdullah Öcalan'ı affetmek gibi kimsenin bir yetkisi olmadığını söyleyen Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon kanalında şöyle konuştu:

        Böyle birisinin çıkarılıp TBMM'de konuşturulmaya kalkılması her şeyden önce şehitlerimizin, gazilerimize yapılması çok büyük saygısızlıktır. Burada kimsenin Abdullah Öcalan'ı affetme yetkisi, hakkı yok. Sadece şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin böyle hakkı olabilir. Onun dışında devlet, siyasi partiler, biz ve sayın Bahçeli de 'ben affediyorum, sen umut hakkından yararlan, çık serbest kal' deme hakkı olduğunu düşünmüyoruz

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