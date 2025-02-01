Ercan Saatçi, 'Çok Akustik'i halka açtı

Ercan Saatçi ve Fırat Tanış sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ercan Saatçi; "Şimdiye kadar dijitalde ve televizyonda istediğimiz tepkileri aldık. 'Orada olmak için her şeyi yapardık' benzeri çok mesaj aldık. Programı evde çekiyorduk. Eve o kadar insanı sığdırmak mümkün olmadığı için, biz onların ayağına gelmeyi seçtik. 'Çok Akustik Şehrinize Geliyor' sloganıyla yola çıktı." dedi.