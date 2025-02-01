Ercan Saatçi, 'Çok Akustik'i halka açtı
Ercan Saatçi, evinde gerçekleştirdiği 'Çok Akustik'i halka açtı
Büyük ilgi gören 'Çok Akustik' programını sahnelere taşıyan başarılı müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.
Oyuncu kimliğinin yanı sıra besteleri ve yorumuyla da başarılı projelere imza atan Fırat Tanış'ın konuk olduğu 'Çok Akustik' projesi için Ercan Saatçi'nin programı çektiği evinin bir kopyası, dekor olarak konser sahnesine taşındı.
Ercan Saatçi ve Fırat Tanış sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ercan Saatçi; "Şimdiye kadar dijitalde ve televizyonda istediğimiz tepkileri aldık. 'Orada olmak için her şeyi yapardık' benzeri çok mesaj aldık. Programı evde çekiyorduk. Eve o kadar insanı sığdırmak mümkün olmadığı için, biz onların ayağına gelmeyi seçtik. 'Çok Akustik Şehrinize Geliyor' sloganıyla yola çıktı." dedi.