Ercan Turgut'u kaybettik 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Arabesk ve taverna müzikleriyle bir döneme damga vuran Ercan Turgut'tan acı haber geldi. 69 yaşındaki Turgut, kanserle mücadelesini kaybetti. Sanatçının ölüm haberini şarkıcı Semiha Yankı duyurdu.

Yankı, "Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh..." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"BENİ ÇOK ÜZDÜN GÜZEL İNSAN"

Acı haberin ardından Fedon da, "Ah be Ercan'ım ah be büyük Fenerbahçelim, efendiliğin, kişiliğin, sanatçılığın, adamlığın ve 50 yılı aşkın arkadaşlığımın güzel insanı, beni çok üzdün, Nur içinde yat, mekanın cennet olsun, NEREDESİN SEN" dedi.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Turgut Ercan'ın Instagram hesabındaki son fotoğraf duygulandırdı. Usta sanatçı, Melike Demirağ ve Atilla Özdemir ile sahne aldığı bir mekanda çekilen fotoğrafına, "Çok özledim çok" notunu düşmüş.

ERCAN TURGUT HAKKINDA

7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu.

Ümit Besen ve Ercan Turgut

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti.

ALBÜMLERİ

2013 – Hatırladıkça

2007- Başımın Tatlı Belası

1986 – Tanrı Misafiri

1981 – Azap Çiçeği

1979 – Dönemezsin

1976 – Tövbe

1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna