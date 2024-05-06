Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz

Atakaş Hatayspor'un tecrübeli kalecisi Erce Kardeşler, 1-1 beraberlik ile tamamladıkları Gaizantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sezon başından beri çok yalnız kaldıklarını ve basketbol idmanları yaparak maçlara hazırlandıklarını söyledi.

💬 "Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Bir futbol takımı, basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. 5 aydır, kaşar ekmek yiyoruz. Tek isteğim, ligde kalabilmek... Hatay halkı için buradayım. Sahaya çıkabiliyorsak, Volkan Demirel sayesindedir."



🎙️ Atakaş Hatayspor kalecisi… pic.twitter.com/SwMxo9Svg1 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 5, 2024

Erce Kardeşler'in maç sonu açıklamalarının tamamı şöyle:

"BASKETBOL İDMANI YAPIYORUZ"

"Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?"