Kuraklığın artışına dikkati çeken Baktır, "Daha önce 30-40 yılda tekerrür eden kuraklık, şimdi 3-4 senede yinelemeye başladı. Şu an eylül ayındayız, 1-2 sene önce buraya geldiğimizde kenara kadar su vardı bu mevsimde. Şu anda bir damla içeceğimiz su yok, bir şişe suyumuz yok" dedi.