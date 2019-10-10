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Erdal Cindoruk (Fikret) kimdir? Eşi kim, kaç yaşında, nereli?

Atv'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz' de yer alan usta oyuncu Erdal Cindoruk dizide mafya babası Fikret'i canlandırıyor. dizide tatlı ve sert yapıda olması izleyenleri tarafından hem sevdirmiş hem de merak duygusu uyandırmıştır. Peki Erdal Cindoruk gerçekte nasıl biridir?

Erdal Cindoruk

 Erdal Cindoruk, 10 Mayıs 1965 tarihinde Adana'da doğmuştur. Oyuncu Caner Cindoruk' un  yeğenidir. Usta oyuncu Erdal Cindoruk, henüz 14 yaşındayken 1979 yılında Adana Şehir Tiyatrosu'nda ayak işleri, bilet satmak ve teşrifatçılık gibi işler yapmaya başlayarak tiyatroya girdi. 

Erdal Cindoruk, Adana Belediye Konservatuarı’nda tiyatro üzerine eğitim aldı ve başarı ile mezun oldu. Mezun olduktan sonra uzun bir süre Adana Şehir Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. Caner Cindoruk, Erdal Cindoruk’un yeğenidir. Kamera karşısına ilk kez Yılanı Öldürseler isimli film ile geçen Erdal Cindoruk 25 yıl Adana Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı. Erdal Cindoruk, 1996 yılında Adana Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulurken, Şehir tiyatrosuna Genel Sanat Yönetmeni oldu. Usta oyuncu Bugüne kadar 50'nin üzerinde Tiyatro oyununda oyunda rol aldı ayrıca 18 tane oyunu da sahneye koydu.

Belediye tiyatro salonunu yıkınca İstanbul'a geldi. Film oyunculuğuna ilk olarak adım attığı ve kamera karşısına ilk kez 1981 yılında Yılanı Öldürseler isimli film ile geçen Erdal Cindoruk, başarılı oyuncu daha sonrasında birçok film ve dizilerde rol alarak kariyerinin keyfini sürmeye devam ederken ayrıca profesyonel olarak resim yaptığını da bilmenizi isteriz. Erdal Cindoruk, mimar ve oyuncu Duygu Akşen Cindoruk ile evlidir ve bu evliliğinden Kumru adında bir kızı, Alican isminde bir oğlu vardır.

Usta oyuncu, uzun soluklu ve döneminin fenomeni olan birçok dizide rol almış ve başarı ile tamamlamıştır. Son olarak, Sen Anlat Karadeniz'de acımasız, tehlikeli bir o kadar da kendisinden emin ve ne istediğini bilen bir mafya babası Fikret'i canlandırıyor. Erdal Cindoruk bu dizide gençliğini de gerçek oğlu Alican oynuyor

Erdal Cindoruk’un Rol aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

  • Çizmeli Kedi
  • Fehim Paşa Konağı
  • Hop Dedik
  • Deli Dumrul
  • Napcaz simdi?
  • Haziran gecesi
  • Nafile Dünya

Erdal Cindoruk’un Rol aldığı Sinema Filmleri

  • 2015 - Leblebi Tozu
  • 2015 – Kafes
  • 2014 - Figüran
  • 2013 - Sürgün İnek
  • 2013 - Kadın İşi: Banka Soygunu (Müdür)
  • 2012 - Napcaz Şimdi?
  • 2011 - Hop Dedik: Deli Dumrul (Cezmi)
  • 2011 - Can (Mehmet Usta)
  • 2011 - Evvel Zaman Hikayesi
  • 2009 - Abimm
  • 2006 - Pars: Kiraz Operasyonu (Başkomiser)
  • 2002 - Kasırga İnsanları
  • 1992 - Zıkkımın Kökü
  • 1981 - Yılanı Öldürseler

Erdal Cindoruk’un Rol aldığı Dizi Filmleri

  • 2014 - Kızıl Elma (Hasan Kırımlı)
  • 2014 - O Hayat Benim
  • 2014 – 2017 - Poyraz Karayel (Kasım Bey)
  • 2017 – Yalaza
  • 2018 – Sen Anlat Karadeniz
  • 2010 - 2013–Şefkat Tepe
  • 2012 - Sakarya Fırat
  • 2007 - Genco (Necati)
  • 2008 - 2009 arasında - Doludizgin Yıllar
  • 2007 - 2008 - Pars Narkoterör
  • 2007 - Yolcu (Aziz)
  • 2006 - Eksi 18
  • 2006 - Acemi Cadı (Emlakçı)
  • 2005 - Yanık Koza (Cemal)
  • 2005 - Şifre (Kamil)
  • 2005 - Gümüş (Kenan)
  • 2005 - Kandil (Necati)
  • 2005 - Acı Hayat
  • 2005 - Affet Beni (Çete Lideri)
  • 2004 - Sayın Bakanım
  • 2004 - Kasırga İnsanları
  • 2004 - Haziran Gecesi (Sezai)
  • 2004 - Gizli Dünyalar
  • 2004 - Cennet Mahallesi (Kadırgalı Hakkı)
  • 2004 - Büyük Yalan (Erhan )
  • 2004 - Bütün Çocuklarım
  • 1992 - Emret Bakanım
  • 2004 - Aliye (Konuk Oyuncu)
  • 2003 - Kurtlar Vadisi
  • 2003 - Yuvadan Bir Kuş Uçtu (Recep)
  • 2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
  • 2001 - Tatlı Hayat (Kayhan)
  • 2002 - Emanet
  • 2004 - Avrupa Yakası
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