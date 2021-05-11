İspanya'da yönetmenlik yapacak 0:00 / 0:00

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Erdal Murat Aktaş, İspanya'daki bir dijital platformda yayınlanacak olan dizide yönetmenlik yapacak. Casa Film ile EMA film yapımı diziyi yönetecek lan Aktaş ile gelecek yıl çekilecek iki sinema filmi için de el sıkışıldı.

Erdal Murat Aktaş, son olarak Türkiye, Almanya ve İspanya ortak yapımı olan, sinema salonlarının açılmasıyla gösterime girecek 'Her Şeye Rağmen' adlı sinema filminin çalışmalarını tamamlamıştı.