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        Haberler Gündem Çevre Erdek ve Kapıdağ'da deniz çekildi | Son dakika haberleri

        Erdek ve Kapıdağ Yarımadası kıyılarında deniz çekildi

        Balıkesir'in Erdek ilçesi ve Kapıdağ Yarımadası kıyılarında deniz suyu metrelerce çekildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:47 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:48
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        Erdek ve Kapıdağ'da deniz çekildi
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        Balıkesir'in Erdek ilçesi ve Kapıdağ Yarımadası'nda deniz suyu metrelerce çekildi.

        Çuğra, Kurbağlı ve Düzler sahillerinde geniş alanlarla birlikte küçük adacıklar meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre, uzmanlar, belirli dönemlerde yaşanan gelgit hareketlerinin ve atmosferik basınç değişimlerinin bu tür olaylara sebep olabileceğini belirttti.

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