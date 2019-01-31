Söz ve müziği, projenin aynı zamanda prodüktörlüğünü üstlenen Erdem Yener'e ait olan ve Ferman Akgül'ün şarkının rap bölümlerini yazıp seslendirdiği şarkı, çok eski ve yakın iki arkadaşı ortak projede bir araya getiriyor.

Umudu tekrardan gün yüzüne çıkaran "Belki10" ile düet çalışmasına imza atan ikili, şarkının video klibinde ise sosyal mesaj içeren konusu ile etkileyici ve çarpıcı bir çok görüntüyü bir arada izleyiciye sunuyor.

360 DERECE VİDEO KLİP!

Erdem Yener'in yönetmenliğini üstlendiği ve 360 derece video tekniğinin kullanıldığı klipte, Erdem Yener ve Ferman Akgül'ün yanı sıra tüm dünyadan sarsıcı ve çarpıcı görüntüler, bu 360 dünyada duvarlara yansıtılmış bir şekilde izleyici ile buluşuyor.

Yepyeni bir sound ile harmanladığı Belki10'da müzikal olarak dinleyiciye farklılıklar sunan Erdem Yener, eskiye nazaran daha fazla elektronik öğeler ve synth'ler kullanarak şarkıyı günümüze eviriyor.

"NAİF BİR DİLEKTEN, SERT BİR TOKATA"

Erdem Yener, şarkının 10. yılına özel olarak hazırladığı versiyonu için duygularını: '' İnsan sıfatıyla geldiğimiz dünyadan yine aynı sıfatla ayrılmayı umut etmek kollektif hayatın ne kadar çirkin olduğunu gösteriyor. Lafa gelince hayata atıyoruz çamuru çünkü herkesin olduğu insanla ilgili bir bahanesi var. Ayrıca doğayla birlikte hareket eden tüm canlıları düşününce insan olmanın tam olarak nesi güzel bilmiyorum. Sanırım "insan olmak" arzusu bir güzellemeden ibaret. Bundan yola çıkarak 10 yıl sonra da aynı ironiyle " Belki ölmeden insan olunur yine" diyorum.” şeklinde ifade ediyor.

Erdem Yener ft. Ferman Akgül - Belki10, Erdem Yener'in kendi plak şirketi Pop Rock Mahsülleri Ofisi etiketiyle tüm platformlarda yerini aldı.