Erdemli'deki örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 19:13 Güncelleme:
İlemin Mahallesi Suçatı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 2 su tankeri ve orman personeli sevk edildi. Gönüllü vatandaşların desteğiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
