HAKEM AÇIKLAMALARI

"Sert tepki ve konuşma kısmının, şahsen söyleyeyim, ne kadar fayda verdiğini çok iyi tartmak lazım. Fayda mı veriyor, muhattap nezdinde neye neden olduğunu söyleyeyim. Koyun kendinizi TFF yerine. Olayı iyi algılatmak istiyorum. Karar vericiyle yüz yüze bakıyorsun, konuşuyorsun. Yüz yüzeyken eleştirin, her şeyi söyleyin. Sertlik, kararlılık, dirayet insanın yüzüne karşı gösterilir. Orada gösterdin. Çıkıyorsun dışarıda da esiyor, gürlüyorsun. Yapanlara bir şey demiyorum, herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. O insan, dışarıda kendi taraftarına mesaj veriyor diyor. O kişi ve insanlar nezdinde, samimiyetsiz bir tavır çiziyorsunuz. Peki hakemler ile ilgili ne yapmak lazım? Şunu göstermek gerekiyor. Tüm maçları analiz edip karşı tarafa anlatmanız gerekiyor veri ile. Her veriye, her noktaya, önemli önemsiz her şeye dikkat ediyorlar dedirtmek gerekiyor."