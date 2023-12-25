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        Haberler Kültür-Sanat Erdil Yaşaroğlu ikinci kişisel sergisiyle görkemli bir yolculuğun kapılarını açıyor - Magazin haberleri

        Erdil Yaşaroğlu ikinci kişisel sergisiyle görkemli bir yolculuğun kapılarını açıyor

        Erdil Yaşaroğlu'nun ikinci kişisel sergisi "Transatlantik", 25 Aralık – 30 Ocak tarihleri arasında Alexandre Vallaury Binası'nda sanatseverlerle buluşmaya hazır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 09:28 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:28
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        İkinci kişisel sergisiyle görkemli bir yolculuğun kapılarını açıyor
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        2019'da gerçekleştirdiği ve mekana özgü büyük boyutlu yerleştirmelerle zihinlere kazınmış olan ilk sergisi “Oyun”un ardından geçen dört yılın sonunda Erdil Yaşaroğlu, artık oyun alanı kurmaktansa heykelleriyle zihnindeki oyunu ortaya döküyor.

        MÜCADELE, UZLAŞI VE SÜRDÜREBİLİRLİK ÜZERİNE

        Sanatçının tanıdık, renkli, parlak yüzlerinin arkasındaki iç görüye ve derinlere indikçe ışığın azaldığı, karanlığın hâkim olduğu ama tıpkı okyanus tabanındaki akıl almaz canlılar gibi gizemli ve ışıltılı bir dünyaya işaret eden Transatlantik, görkemli bir yolculuğun müjdesini verirken içinde bulunduğumuz zamanın, insanlığı tehdit eden savaşların, görmezden geldiğimiz doğa yıkımının tedirginliğini de taşıyor.

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        Erdil Yaşaroğlu'nun imzasına dönüşmüş tanıdık formları, sanatçının kadim dostları olan taş, bronz ve ahşap ile buluşuyor. Doğal malzemelerin sanatçıya neredeyse meydan okuyan dik başlı duruşu, uzlaşının sağlanmasının ardından bu defa zamana meydan okuyan, zamanla birlikte zenginleşen, kendini yeniden yaratan yapısı bu sergiyi oluşturan iç hesaplaşmayı da betimliyor.

        Erdil Yaşaroğlu, yeni sergisini şöyle anlatıyor; “Genellikle yaptığım heykellere insanların ilk yaklaşımı, renkli ve sevimli tarafından oluyor. Ama bir yandan bunlar, onları heykellerimin hikayelerine çekebilmek için hazırladığım küçük tuzaklar. Çok gri, sevimsiz ve zor bir dünyada yaşıyoruz. Dertlerimizi neşeyle anlatmayı seviyorum. Sergiye de adını veren Transatlantik işi bunun güzel bir örneği. Bir küçük transatlantik heykeliyle karşılaşıyorsun ve bu küçük sarı sevimli şey sana insanlığın dünyayı nasıl mahvettiğini anlatıyor. Transatlantik sergisinde renkli iç dünyamın yanında, gri ve siyah taraflarını da göreceksiniz.”

        Sanatçının ulusal ve uluslararası temsilciliğini yürüten, Erdil’in ilk sergisinde olduğu gibi ikinci kişisel sergisi Transatlantik’in de kurgu ve yönetimini üstlenen BüroSarıgedik’in kurucusu Esra Sarıgedik Öktem ise yeni sergi için; “Erdil beni şaşırtmaya devam ediyor. Çoğunlukla birbirimizin aksi noktalardan bakıyoruz dünyaya. Her defasında bana meydan okuyor! Onun ne gördüğünü anlamak, anlattığı üzerine düşünmek bir deneyim. Temsil ettiğim bir sanatçıyla aramızdaki bu dinamik süregiden bir oyun gibi. Erdil şimdi de içsel yolculuğuyla karşımda. Bize daha derinlerden bir yerden sesleniyor” yorumunda bulunuyor.

        Sonuç olarak birlikte düştüğümüz tavşan çukurunun bilinmezliği içinde hepimizi bu yolculuğa davet eden Transatlantik, 25 Aralık 2023– 30 Ocak 2024 tarihleri arasında Alexander Vallaury Binası’nda, Pazartesi günleri hariç: Hafta içi 10:00 – 20:00, hafta sonu 11:00 – 19:00 saatleri arasında izleyicisi ile buluşacak.

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