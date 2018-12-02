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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında, "Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir. Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele, gerçekten takdire şayandır" dedi.
Erdoğan'nın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı şu şekilde: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir. Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele, gerçekten takdire şayandır.
FİZİKİ ENGELLERİN DEĞİL, KALPLERDEKİ ENGELLERİN SORUN OLDUĞU BİLİNCİ ...
Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılmasını; zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesini sağlamak, öteden beri bizim öncelikli konularımız arasında olmuştur.
Bu nedenledir ki, sosyal devlet anlayışımızın gereği olarak, özellikle son 16 yıllık süreçte, toplumun bütün kesimlerini eşit ve adil kucaklama gayretiyle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye büyük önem atfettik. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için çözümler üreten bizler, onların önlerindeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri peyderpey kaldırdık, kaldırmaya devam ediyoruz. Bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde ulaşılabilirliğin ve kalitenin artırılması, engelli vatandaşlarımızın kamu ve özel sektörde istihdamının teşvik edilmesi, özel eğitime desteklerin artırılması hususlarında önemli adımlar attık. Bu sürecin en büyük hasılası ise, ülkemizde engelli vatandaşlarımıza yönelik bakış açısının, zihniyetin kökten değişmesidir. Yapılan çalışmaları bir lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz.
MİLLETÇE ENGELLİLİK KONUSU KARŞISINDA DAHA SORUMLU, BİLİNÇLİ VE DUYARLI DAVRANMAK ZORUNDAYIZ
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."
HANUKA BAYRAMI
Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, farklılıkların zenginlik olduğu vurgusunu yaparak, "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizler bu coğrafyada, vatandaşlarımızın köken, ırk, mezhep, inanç ayrımına maruz kalmaksızın barış içinde bir arada yaşayabilmelerine; kendi kültür, din ve geleneklerini hayatlarına yansıtabilmelerine; din ve inanç özgürlüğüne öteden beri büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik telakki eden bir medeniyetin temsilcileri olarak, karşılıklı sevgi ve saygı ortamının gelecekte de devam edeceğinin bilinciyle, Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilerin Hanuka bayramını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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