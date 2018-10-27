Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dörtlü Suriye Zirvesi için özel uçakla İstanbul'a geldi. Vahdettin Köşkü'ne geçen Merkel, zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı. İkili görüşme öncesi iki lider köşkün penceresinden Boğaz manzarasını izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in ardından sırasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Macron'a da Boğaz manzarasını gösterdiği fotoğraflar yayınlandı.

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