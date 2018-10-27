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Dörtlü zirve öncesi liderler Boğaz'ı izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen Suriye konulu dörtlü zirve öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirdi

27.10.2018 - 21:22 | Güncelleme: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Zirvesi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dörtlü Suriye Zirvesi için özel uçakla İstanbul'a geldi. Vahdettin Köşkü'ne geçen Merkel, zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı. İkili görüşme öncesi iki lider köşkün penceresinden Boğaz manzarasını izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in ardından sırasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Macron'a da Boğaz manzarasını gösterdiği fotoğraflar yayınlandı.

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YORUMLAR 54
  • Misafir 1 saat önce
    ağızlarının suları akmış.
  • Misafir 6 saat önce
    putin sıcak suları sever
  • Misafir 7 saat önce
    İstanbul Kanal projesi açılsın artık
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