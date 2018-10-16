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Erdoğan pankart açan ODTÜ'lü öğrencileri kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından, gözaltına alınan öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

16.10.2018 - 22:42 | Güncelleme: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından gözaltına alınan öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. ODTÜ'lü öğrencilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın ile irtibata geçti.

Öğrencilerden birinin annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazması üzerine görüşmeye giden süreç başladı.

ÖĞRENCİLERLE TEK TEK İLGİLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek isteyen öğrencilerin talebi ise geri çevrilmedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri kabul etti.

Öğrencilerin çiçek takdim ettiği ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Erdoğan, öğrenciler ile tek tek ilgilendi, ailelerini ve nereli olduklarını sordu.

Öğrencilerden birinin savunma sanayi ile ilgili ödüllü projesi olduğunu öğrenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanında yapılanları anlattı.

Erdoğan, seçkin bir üniversite olan ODTÜ'nün de savunma sanayi alanına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin kalkınması için uğraştıklarını belirterek, gençlerden de bu atılımlara katkı sağlamalarını istedi.

YERLİ CEP TELEFONU HEDİYE ETTİ

Öğrencilerden biri böyle bir olaya sebebiyet vermek istemediklerini, bu nedenle üzgün ve pişman olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmenin sonunda öğrencilere, "Yerli bir cep telefonu size hediye ediyorum." diyerek, Vestel'in Venüs marka cep telefondan armağan etti.

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