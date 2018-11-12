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Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Paris’te bir araya geldi. Kritik görüşmede masada 5 başlık vardı. 5 kritik başlık masadaydı: Suriye’deki son durum, PYD/YPG, FETÖ, Halkbank davası ve Cemal Kaşıkçı cinayeti…

12.11.2018 - 19:03 | Güncelleme:

İki ülke arasındaki yaptırım krizinin aşılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ilk kez yüz yüze görüştü. 5 kritik başlık masadaydı: Suriye’deki son durum, PYD/YPG, FETÖ, Halkbank davası ve Cemal Kaşıkçı cinayeti…

İSTANBUL ZİRVESİ’Nİ ANLATTI

Habertürk'ten Çimen Çetin’in özel haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı’na Suriye’nin geleceğinin konuşulduğu İstanbul zirvesinde alınan kararı anlattı . İdlib mutabakatının sahada devam kararı ve anayasa yazım komitesinin yılsonuna kadar çalışmalarına tamamlamasına ilişkin süreç değerlendirildi.
Bu kapsamda Suriye'deki YPG/PYD varlığı da gündeme geldi.

3 PKK’LI İÇİN ÖDÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin 3 PKK elebaşı için koyduğu ödül üzerinden verdiği örnekle PKK ve YPG’nin aynı olduğunu ve birbirlerinden farkı olmadığını bir kez daha yineledi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Beyaz Saray yapılan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin görüşüldüğünü açıklamıştı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte cinayeti aydınlatmak için yaptıklarını anlattı. Gerek görüldüğünde üçüncü ülkelerle cinayete ilişkin bilgi ve belgelerin paylaşıldığını belirtti, ses kayıtlarını örnek gösterdi..

FETÖ İLE MÜCADELE

Türkiye 15 Temmuz’dan sonra faaliyet gösteren 21 okulun kapatıldığını anlatırken, örgütün eğitim başta olmak üzere yürüttüğü faaliyetle sadece Türkiye için değil tüm dünya için de bir tehdit olduğu bir kez daha vurgulandı...

HAKAN ATİLLA DAVASI

Erdoğan-Trump görüşmesinde Halkbank ve Hakan Atilla davası da gündemdeydi. ABD basınının Halkbank iddianamenin hazır olduğunu ve çok yakında kamuoyuna açıklanacağını yazdığı dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bir kez daha Hakan Atilla'nın suçsuz olduğunu, Halkbank’a haksızlık yapıldığını, bunun Türkiye Cumhuriyeti devletini suçlu ilan etmek anlamına geldiğini söyledi

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