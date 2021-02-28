İHA

Valilikten yapılan açıklamada, “Eren-7 (Munzur- Mercan) Operasyonları devam ediyor. Tunceli merkez ve ilçelerimizde bugün de devam eden operasyonlarda çeşitli bölgelerde 3 adet sığınak bulunmuş ve bulunan sığınaklar, içlerindeki yaşam malzemeleri ile birlikte imha edilmiştir” denildi.