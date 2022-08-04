Hakkari'de 632 personelle operasyon

Hakkari'de "Eren Abluka-29 (Hakkari-Çobanpınar) Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Sinan Aktay” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 632 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.
Operasyonun ilk gününde; Hakkari ili Yüksekova ilçesi Çobanpınarı ve Değerli köyü kırsalında temas araması sonucunda;
- (2) adet AK-47 piyade tüfeği,
- (1) adet uçaksavar namlusu,
- (103) adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı,
- (273) adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- (8) adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü
- (4) adet ağır makineli tüfek mayonu,
- (2) adet makineli tüfek mayonu ve (1) adet roketatar gövdesi ele geçirildi.
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