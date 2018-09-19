Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova galibiyeti sadece Türkiye ve Rusya'da değil, diğer Avrupa ülkelerinde de gündeme geldi. İsviçre spor basını Şampiyon Ligi maçlarına geniş yer ayırırken D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray’a ve Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eren Derdiyok’a ayrı bir yer ayırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Basel ve Leverkusen formasıyla boy gösteren Eren Derdiyok, iki kulüple de rakip fileleri havalandırma başarısı göstermişti. Tecrübeli futbolcu dün şahane bir frikik golü atarak bu organizasyonda gol attığı takım sayısını 3'e çıkardı ve tarihe geçti. Zafer Atamer'in haberine göre Eren Derdiyok, bunu başaran ilk İsviçreli futbolcu oldu.

Öte yandan İsviçre basını, Eren’in attığı gol sevincinin fotoğrafına da yer verdi.

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