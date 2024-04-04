Eren Dinkçi, Freiburg'a transfer oldu Bundesliga ekibi Freiburg, bu sezon Heidenheim'da kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'yi transfer etti. Eren gelecek sezondan itibaren Freiburg forması giyecek

İhlas Haber Ajansı Giriş: 04.04.2024 - 16:51 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:51 facebook

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