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        Haberler Yaşam Ergen akbabanın kanat egzersizi kamerada

        Ergen akbabanın kanat egzersizi kamerada

        Tunceli'de uçamayan ergen akbaba, bir haftalık bakım ve tedavinin ardından doğaya bırakıldı. Akbabanın uçma öncesi kanat egzersizleri yaptığı anlar, ekipler tarafından kayıt altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:53
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        Ergen akbabanın kanat egzersizi kamerada
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        Tunceli'de bir süre önce uçamayan ergen akbaba gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi.

        Akbabayı bulunduğu yerden alarak kuruma getiren ekipler, bir hafta süreyle bakım ve besleme yaptı.

        Kurumda uçma egzersizleri de yaptırılan akbaba, daha sonra doğal ortamına salındı.

        Vadide bir kayalığa bırakılan akbaba, uçmak konusunda tereddüt yaşayarak önce egzersiz yaptı.

        Ekiplerin bölgeden uzaklaşmasıyla cesaretini toplayan akbaba, uçarak gözden kayboldu.

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        #Ergen akbaba
        #kanat egzersizi
        #haberler
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