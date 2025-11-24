Habertürk
Habertürk
        Ergin Ataman'dan 2027 FIBA Dünya Kupası eleme sistemine eleştiri! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'dan 2027 FIBA Dünya Kupası eleme sistemine eleştiri!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 2027 FIBA Dünya Kupası eleme sistemini eleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 21:46 Güncelleme: 24.11.2025 - 21:46
        Ataman'dan Dünya Kupası eleme sistemine eleştiri!
        A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, 2027 FIBA Dünya Kupası eleme sistemini eleştirdi.

        Takımının Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Partizan ile yapacağı maç öncesinde açıklamalarda bulunan Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket) Türkiye'nin final oynamasına rağmen eleme maçları yapmasının ilginç bir uygulama olduğunu belirtti.

        Ataman, FIBA'nın bu uygulamasının tuhaf olduğunu vurgulayarak "EuroBasket finalistisiniz, ancak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacağınız garanti değil çünkü artık farklı bir kadroyla oynayacaksınız. Ayrıca bu dönemde aynı oyunculara sahip olmayacağım. Kumar oynamak gibi. FIBA ​​bu programla devam etmekte ısrar ederse bu saçma olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Yunanistan Basketbol Milli Takımı'na da turnuvada başarılar dileyen 59 yaşındaki başantrenör, "EuroBasket şampiyonları ve finalistleri Dünya Kupası yerleri için ikinci sınıf takımlarla karşılaşmalı." şeklinde konuştu.

