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Ergin Ataman: Takımımla gurur duyuyorum

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Maçtan önce kazanacağımıza dair tweet atmıştım. Bu sezon iyi oynayan takımın kazanacağını söylemiştim. Bugün sahaya 16 bin insan geldi ve Anadolu Efes 18 yıl sonra Final-Four’a kaldı” dedi

Anadolu Efes

THY Euroleague Play-Off serisi 5. maçında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona’yı 80-71 yenerek, seriyi 3-2 yaptı ve adını Final Four’a yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, “Bu maçın ardından teknik bir şey söylemeyeceğim. Maçtan önce kazanacağımıza dair tweet atmıştım. Bu sezon iyi oynayan takımın kazanacağını söylemiştim. Bu sezon daha iyi oynayan ve hak eden takım olarak biz kazandık. Türk seyircisinden ve takımımdan çok gururluyum. Bugün sahaya 16 bin insan geldi ve Anadolu Efes 18 yıl sonra Final-Four’a kaldı” diye konuştu.

“KAZANAN TÜRKİYE OLACAK”

Final-Four’daki rakiplerini Fenerbahçe için ise deneyimli çalıştırıcı, “Bizden daha önce Final-Four’a kalma başarısı gösteren ve normal sezonunu birinci bitiren Fenerbahçe’yi kutluyorum. Zeljko Obradovic’i kutluyorum. 5 yıl üste üste Final-Four’a kaldılar. Bunun ne kadar zor olduğunu en iyi anlayan insanlardan birisiyim. Çok tecrübeli bir takım. Bir, iki gün dinlenelim. Play-Off’ta çok yorulduk. İspanya’da üçüncü maçta Euroleague Play-Off maçlarından birini oynadık. Kazandık ve seriyi buraya taşıdık. Fenerbahçe maçına sonra bakacağız. Bu sene eşitlik var. Tabi bu bir Euroleague yarı finali. O gün hak eden, daha iyi oynayan takım finali oynayacak ama kazanan Türkiye olacak. Euroleague’de ilk kez iki Türk takımı Final-Four’a kaldı. Her iki kulübü de kutluyorum” şeklinde konuştu.

Hakemlerin performansının sorulması üzerine Ataman, “Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Bu sezon Euroleague’in sponsor ve yan sponsorlarından biri Ergin Ataman oldu çünkü” diye cevap verdi.

 

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