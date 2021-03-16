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Erhan Önal kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Galatasaray'ın eski efsanesi Papaz Erhan Önal biyografisi

Son dakika haberine göre; Erhan Önal hayatını kaybetti. Acı haberin ardından 'Erhan Önal kimdir, kaç yaşındaydı?' Soruları aranmaya başlandı. Galatasaray'ın efsane eski futbolcusu Erhan Önal Bundesliga'da sahaya çıkan "ilk Türk asıllı göçmen çocuğuydu. Peki, Erhan Önal kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? İşte Papaz Erhan Önal biyografisi...

Erhan Önal kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Galatasaray'ın eski efsanesi Papaz Erhan Önal biyografisi

Erhan Önal’ın hayatını kaybettiği açıklandı. 2011 yılında beyin kanaması geçiren ve tedavisinin ardından toparlanan ancak çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinen A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski futbolcularından Önal kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 3 Eylül 1957’de Münih’te doğan Önal, Shwarz Weiss Münih’te futbola başlamıştı. Değişik stili ve sakalları nedeniyle taraftar ve takım arkadaşları tarafından “Papaz” lakabıyla çağrıldı.

ERHAN ÖNAL KİMDİR?

Erhan Önal, özellikle Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray’ın değişmez liberosuydu. Defanstan topu çıkarışı, libero anlayışını futbolumuza yerleştirmesi ve duran toplardaki teknik vuruşlarıyla hafızalarımızda hep yer buldu.

3 Eylül 1957’de Münih’te doğan Önal, Shwarz Weiss Münih’te futbola başladı. 1972’de Bayern Münih’e geçti, 1976/77 mevsiminde Bayern'in profesyonel kadrosuna alındı ve böylece Bundesliga'da sahaya çıkan "ilk Türk asıllı göçmen çocuğu" oldu. 1978’de Belçika’nın Standard Liege takımına transfer oldu. 1982’nin Ocak ayında ise Ali Şen’li Fenerbahçe’nin flaş transferi oldu. Ancak sadece 7 maç sonra bir Galatasaray mağlubiyetinin ardından kadro dışı kaldı. Sezon sonunda da S.Liege’e geri döndü. Erhan Önal’ın Galatasaray macerası ise 1985’te Derwall’in önderliğinde başladı. Birbirinden başarılı 7 sezonda 2 lig, 2 de kupa şampiyonluğu yaşadı. 185 maçta 12 gol attı, 14 kez A milli oldu. 1988’de 3-0’ın rövanşında 5-0’lık Neuchatel zaferinde sahadaydı. Değişik stili ve sakalları nedeniyle taraftar ve takım arkadaşları tarafından “Papaz” lakabıyla çağrıldı. Önal, 1992’de futbolu bıraktı ve menajerlik yapmaya başladı. Bir dönem de TV 8 ekranlarında yayınlanan VE GOL programında yorumculuk yaptı.

ERHAN ÖNAL'IN ÖZEL HAYATI

2000/01 sezonunda oğlu Patrick Mölzl de Bayern Münih'te profesyonel kadroda yer aldı, ancak hiç oynamadı. Patrick Mölzl, Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile olan evliliğinden 1980 yılında Münih'te dünyaya geldi. Erhan Önal, 1982 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Birkaç yıl sonra, Birgit Mölzl İstanbul'u fazla güvensiz bulduğu için oğlu Patrick ile birlikte Münih'e döndü, Erhan Önal İstanbul'da kaldı ve evlilik boşanma ile sonlandı.

Erhan Önal ikinci evliliğini Mine Baysan ile yaptı. Bu evlilikten, 1 Şubat 1990 tarihinde dizi ve film oyuncusu Bige Önal dünyaya geldi. Erhan Önal ile Mine Baysan, 1999 yılında boşandı

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