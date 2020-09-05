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Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Erhan Yazıcıoğlu kaç yaşında?

Erhan Yazıcıoğlu, Türk tiyatrosunun önemli sanatçıları arasında yer alıyor. Hala televizyon başta olmak üzere pek çok projede yer alan Erhan Yazıcıoğlu 69 yaşındadır. İşte Erhan Yazıcıoğlu'nun biyografisi...

Erhan Yazıcıoğlu

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Erhan Yazıcıoğlu, 9 Temmuz 1951'de doğdu. Babasının karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları’na figüran olarak girdi. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi. Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri dönmüştür. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu, gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır.

Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuvara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir.

ERHAN YAZICIOĞLU'NUN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bizim Şarkımız : Kürşat Başar - Zeynep Talu Sanat Atölyesi - 2012
Ben Sinema Artisti Olmak İstiyorum : Neil Simon - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008
Agzı Çiçekli Adam : Luigi Pirandello - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Düğün ya da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Terlik (oyun) : Alan Ayckbourn - Tiyatro İstanbul - 2001
Canlı Maymun Lokantası : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Ağrı dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989
Misafir : Bilgesu Erenus - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1988
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987
1793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986
Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987
Düğün Ya Da Davul : Haşmet Zeybek - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
Tuzak : İstanbul Şehir Tiyatrosu

ERHAN YAZICIOĞLU'NUN YÖNETTİĞİ TİYATROLAR

Bahçemdeki Ayı : Refik Erduran - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2008
İlk Göz Agrısı : Feraizcizade M. Şakir - T.Yılmaz Öğüt - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2006
Dosya : Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2005
Altın Küp : Zerrin Akdenizli - İstanbul Şehir Tiyatrosu 2003
Palyaço Prens : Turgut Yıldız - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1991
Rüyaların En Güzeli : Hadi Çaman - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1988
Emek Köy : Engin Noyan - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1978

ERHAN YAZICIOĞLU'NUN FİLMOGRAFİSİ

Çatı Katı Aşk - 2020
Kafalar Karışık - 2018
Karadayı - 2012
Kayıp - 2007
Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006 Adnan Arsev
Şemsi Paşa Pasajı - 2000
Palavra Aşklar - 1995
Mavi Mavi - 1985 Ruşen

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