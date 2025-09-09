Habertürk
        Eric Stonestreet ve Lindsay Schweitzer evlendi - Magazin haberleri

        Eric Stonestreet ve Lindsay Schweitzer evlendi

        'Modern Family'nin yıldızı Eric Stonestreet, hemşire sevgilisi Lindsay Schweitzer ile Kansas City'deki evlerinde sade bir törenle dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 23:20 Güncelleme: 09.09.2025 - 23:20
        Ünlü oyuncu evlendi
        'Modern Family' dizisiyle tanınan Cameron Tucker'e hayat veren oyuncu Eric Stonestreet, uzun süredir birlikte olduğu hemşire sevgilisi Lindsay Schweitzer ile hayatını birleştirdi.

        Çift, düğün haberini 9 Eylül Salı günü, Stonestreet'in kendi doğum gününde duyurdu. Stonestreet, paylaştığı düğün fotoğraflarına; "Bugün benim doğum günüm ve bakın ne hediye aldım" notunu düşerek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

        Çift, Missouri’nin Kansas City şehrindeki evlerinde sade bir törenle evlendi.

        Foroğraflar: Instagram, Shutterstock

        #Eric Stonestreet
        #Lindsay Schweitzer
        #Modern Family
