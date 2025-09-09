Eric Stonestreet ve Lindsay Schweitzer evlendi
'Modern Family'nin yıldızı Eric Stonestreet, hemşire sevgilisi Lindsay Schweitzer ile Kansas City'deki evlerinde sade bir törenle dünyaevine girdi
'Modern Family' dizisiyle tanınan Cameron Tucker'e hayat veren oyuncu Eric Stonestreet, uzun süredir birlikte olduğu hemşire sevgilisi Lindsay Schweitzer ile hayatını birleştirdi.
Çift, düğün haberini 9 Eylül Salı günü, Stonestreet'in kendi doğum gününde duyurdu. Stonestreet, paylaştığı düğün fotoğraflarına; "Bugün benim doğum günüm ve bakın ne hediye aldım" notunu düşerek mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.
Çift, Missouri’nin Kansas City şehrindeki evlerinde sade bir törenle evlendi.
Foroğraflar: Instagram, Shutterstock